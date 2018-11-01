В Эстонии сняли арест с танкера с российскими моряками

ТАЛЛИН, 1 ноя — РИА Новости. С танкера Bozdag турецкой компании Palmali, простоявшего больше года в порту Таллина, снял арест его основной кредитор. У российского экипажа появилась надежда получить заработанные деньги и вернуться домой, сообщает Sputnik Эстония.

Капитан судна Николай Крупа получил документы о снятии ареста в минувшую пятницу.

Он пояснил, что у компании-судовладельца еще осталась задолженность перед портом, судовым агентом и судоремонтным заводом в Таллине. Крупа отметил, что до расчета по всем долгам судно не выпустят из порта.

Члены экипажа рассказали, что Palmali планировала весной продать танкер компании "Газпром-нефть".

Вместо этого Bozdag более полугода простоял в Таллине. Судовладелец обеспечил команду питанием из расчета семь евро на человека в день.

Экипаж танкера состоит из 18 человек, но сейчас на борту остались только пятеро. В их обязанности входит поддержание жизнеспособности судна.

В российском посольстве в Эстонии рассказали, что дипломаты внимательно следят за ситуацией и готовы помочь морякам вернуться на родину.

Там подчеркнули, что руководство Palmali еще в начале октября заверило дипломатов в скором разрешении проблемы с танкером и экипажем.

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