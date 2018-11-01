Додон выступил за расширение стратегического партнерства с Россией

КИШИНЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в четверг, что Молдавия и Россия предпримут дополнительные усилия по углублению и расширению стратегического партнерства.

"Я уверен, что Республика Молдова и Российская Федерация предпримут дополнительные усилия по углублению и расширению стратегического партнерства, основанного на принципах независимости, суверенитета, равенства и территориальной целостности государств, взаимного уважения и взаимной выгоды", — сказал Додон, на встрече со студентами Московского государственного университета.

По его словам, Россия оказывает существенное влияние на общемировые процессы в сфере глобальной безопасности, в вопросах формирования справедливого международного порядка и многополярного мира. Поэтому Молдавия может объединить усилия с РФ, чтоб реагировать на "проявления угроз существованию молдавского государства".

"Несмотря на все имевшие место перипетии последних десятилетий в молдавско-российских отношениях, мы уверены, что Россия — это государство, которое желает выстроить взаимовыгодные межгосударственные стратегические отношения с Республикой Молдова в интересах наших народов", — подчеркнул Додон.