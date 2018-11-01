США под давлением Европы могут предложить замену ДРСМД, считает эксперт

ПАРИЖ, 1 ноя – РИА Новости, Людмила Орищенко. США под давлением европейских стран могут предложить новое соглашение взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), это будет позитивным сценарием, однако существует и негативный, заявил РИА Новости эксперт французского Института международных и стратегических отношений (IRIS) Бартелеми Курмон.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не намерен соблюдать ДРСМД в то время как Москва его нарушает, и выйдут из договора. Он также считает, что в договор должен быть включен и Китай. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

"Мы знаем, насколько этот договор важен для европейцев, поскольку родился непосредственно в результате желания обезопасить европейских союзников от Москвы и Вашингтона во время "холодной войны". И он был принят, в частности, под давлением европейцев", — сказал эксперт.

"Да, будет давление со стороны европейских стран, и большинство глав государств уже сделали заявления на этот счет, указывая на их беспокойство и желание подтолкнуть Вашингтон к тому, чтоб он не реагировал (не выходил из договора)", — подчеркнул он.

При этом Курмон полагает, что ситуация, при которой Трамп отказался бы от своего решения о выходе из ДРСМД, вряд ли вероятна. "С другой стороны, возможно, под давлением европейских стран США могут прийти к тому, чтобы предложить другой договор, более адаптированный к нынешнему времени, вновь провести переговоры с Москвой по договору об орудиях средней дальности. Это лучший вариант", — отметил он.

Вместе с тем эксперт указал на то, что в видении американского руководства, в частности, советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, решение о выходе из ДРСМД подтверждает идею, что "холодная война" завершена.

"Он (Болтон – ред.) уже высказывался на этот счет в 2003 году, когда был в администрации Буша. Еще тогда он хотел упразднить все соглашения, возникшие во времена "холодной войны", объясняя это тем, что в них больше нет потребности, поскольку "холодная война" закончилась", — пояснил сотрудник IRIS.

Но существуют актуальный контекст напряженных отношений между Москвой и Вашингтоном, добавил Курмон. "И сам Трамп заявил о том, что выход из этого договора является ответом на тот факт, что Москва не соблюдает взятые обязательства", — напомнил он.

По его мнению, в конечном итоге возможны два сценария. "Оптимистичный сценарий таков, что Трамп в конечном итоге оставит открытыми переговоры с Москвой для того, чтобы принять новый договор, возможно, более адаптированный для настоящего времени, договор, под которым подпишутся одновременно США и Россия", — сказал Курмон.

"Пессимистичный сценарий – это невозможность заменить этот договор другим и получить юридический пробел, который оставляет открытую дверь для развития вооружений, которые, во всяком случае, были запрещены этим договором. Вот это и является риском – то, что не удастся договориться. И это является аргументом для тех, кто говорит, что отныне существует опасность, отмечая, что несмотря на то, что договор является несовершенным и устарелым, он все равно заслуживает право на существование", — заключил он.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора американцами. В МИД также заявляли, что крылатые ракеты наземного базирования 9М729 полностью соответствуют обязательствам Москвы по ДРСМД.