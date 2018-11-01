ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

США под давлением Европы могут предложить замену ДРСМД, считает эксперт

Сюжет:
Выход США из договора о РСМД (183)
01310
© AP Photo / Thomas KienzleАмериканская баллистическая ракета средней дальности Першинг-2. Архивное фотоАмериканская баллистическая ракета средней дальности Першинг-2. Архивное фото
© AP Photo / Thomas Kienzle

ПАРИЖ, 1 ноя – РИА Новости, Людмила Орищенко. США под давлением европейских стран могут предложить новое соглашение взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), это будет позитивным сценарием, однако существует и негативный, заявил РИА Новости эксперт французского Института международных и стратегических отношений (IRIS) Бартелеми Курмон.

База противоракетной обороны в Форт-Грили, штат Аляска
CC BY 2.0 / DOD photo by U.S. Navy Petty Officer 1st Class Dominique A. Pineiro / Fort Greely, Alaska
Выйти из ДРСМД: США крошат глобальную безопасность, обвиняя во всем Россию

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не намерен соблюдать ДРСМД в то время как Москва его нарушает, и выйдут из договора. Он также считает, что в договор должен быть включен и Китай. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

"Мы знаем, насколько этот договор важен для европейцев, поскольку родился непосредственно в результате желания обезопасить европейских союзников от Москвы и Вашингтона во время "холодной войны". И он был принят, в частности, под давлением европейцев", — сказал эксперт.

"Да, будет давление со стороны европейских стран, и большинство глав государств уже сделали заявления на этот счет, указывая на их беспокойство и желание подтолкнуть Вашингтон к тому, чтоб он не реагировал (не выходил из договора)", — подчеркнул он.

Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Эксперт рассказал, как Европа должна ответить на выход США из ДРСМД

При этом Курмон полагает, что ситуация, при которой Трамп отказался бы от своего решения о выходе из ДРСМД, вряд ли вероятна. "С другой стороны, возможно, под давлением европейских стран США могут прийти к тому, чтобы предложить другой договор, более адаптированный к нынешнему времени, вновь провести переговоры с Москвой по договору об орудиях средней дальности. Это лучший вариант", — отметил он.

Вместе с тем эксперт указал на то, что в видении американского руководства, в частности, советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, решение о выходе из ДРСМД подтверждает идею, что "холодная война" завершена.

"Он (Болтон – ред.) уже высказывался на этот счет в 2003 году, когда был в администрации Буша. Еще тогда он хотел упразднить все соглашения, возникшие во времена "холодной войны", объясняя это тем, что в них больше нет потребности, поскольку "холодная война" закончилась", — пояснил сотрудник IRIS.

Но существуют актуальный контекст напряженных отношений между Москвой и Вашингтоном, добавил Курмон. "И сам Трамп заявил о том, что выход из этого договора является ответом на тот факт, что Москва не соблюдает взятые обязательства", — напомнил он.

По его мнению, в конечном итоге возможны два сценария. "Оптимистичный сценарий таков, что Трамп в конечном итоге оставит открытыми переговоры с Москвой для того, чтобы принять новый договор, возможно, более адаптированный для настоящего времени, договор, под которым подпишутся одновременно США и Россия", — сказал Курмон.

Газеты. Архивное фото
© Fotolia / mitrija
Немецкие читатели прокомментировали планы США разместить ракеты в Европе

"Пессимистичный сценарий – это невозможность заменить этот договор другим и получить юридический пробел, который оставляет открытую дверь для развития вооружений, которые, во всяком случае, были запрещены этим договором. Вот это и является риском – то, что не удастся договориться. И это является аргументом для тех, кто говорит, что отныне существует опасность, отмечая, что несмотря на то, что договор является несовершенным и устарелым, он все равно заслуживает право на существование", — заключил он.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора американцами. В МИД также заявляли, что крылатые ракеты наземного базирования 9М729 полностью соответствуют обязательствам Москвы по ДРСМД.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена