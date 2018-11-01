Анкара призвала Эр-Рияд к содействию в расследовании убийства Хашукджи

АНКАРА, 1 ноя — РИА Новости. Анкара ожидает от Эр-Рияда поддержки в расследовании убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил министр юстиции Турции Абдульхамит Гюль.

Как ранее заявила прокуратура Стамбула, убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Согласно заявлению, переговоры с посетившим Турцию генпрокурором Саудовской Аравии Саудом аль-Муаджибом не принесли результата.

"Никто из виновных не должен избежать ответственности за убийство Хашукджи. Этот вопрос не закрыт. Мы ожидаем, что власти Саудовской Аравии будут с нами сотрудничать, они должны оказать поддержку для расследования этого преступления", — сказал Гюль журналистам.

Он призвал саудовскую сторону дать ответ на вопросы Анкары, в том числе о местонахождении тела Хашукджи, которое до сих пор не найдено.

"Турция все еще ждет ответа. Для прояснения ситуации расследование дела будет расширено", — сказал Гюль.

По его словам, визит прокурора Стамбула в Эр-Рияд не значится в повестке дня турецкой стороны. "Преступление совершено в Турции. До тех пор, пока мы не получим ответов на все свои вопросы, было бы неверно обсуждать новый этап расследования", — пояснил министр.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.