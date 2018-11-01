Железняк назвал ответные меры России против Украины вынужденным шагом

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Контрмеры РФ против Украины назрели давно и являются вынужденным шагом, на который Москву толкают агрессивные действия украинских властей, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева, сообщает пресс-служба кабмина. Ограничения коснутся 322 физических и 68 юридических лиц. Они предусматривают замораживание денежных средств, ценных бумаг и имущества, а также запрет на вывод капиталов из России. В частности, меры затронут судей Конституционного суда Украины, депутатов Рады, крупных украинских бизнесменов, чиновников администрации Петра Порошенко.

"Решение руководства нашего государства о введении ответных ограничительных мер в отношении ряда чиновников и предприятий Украины назрело давно и является вынужденным шагом, на который Россию толкают агрессивные действия украинских властей. Несмотря на недружественную политику Киева, Россия оставалась экономическим партнером Украины по ряду направлений. При этом киевские власти продолжали регулярно вводить незаконные санкции против российских компаний и граждан, бездоказательно обвиняя их в нарушении украинских законов", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Политик подчеркнул, что введение Россией санкций направлено на защиту своих национальных интересов от деструктивных действий со стороны Киева.

"Киевские власти в угоду своим спонсорам на Западе постоянно нагнетают антироссийскую истерию и вводят все новые и новые незаконные санкции. Прячась за спину НАТО, Киев угрожает нашей стране, устраивает транспортные блокады и провокации на границе с Россией, голословно обвиняет в агрессии на Донбассе, пытается превратить русскоязычное население Украины в изгоев, призывает к силовым действиям в отношении российского Крыма, устраивает травлю наших журналистов", — сказал он.

Политик подчеркнул, что Россия никому не позволит безнаказанно угрожать, нарушать права россиян, посягать на суверенитет и национальные интересы страны.