Железняк назвал ответные меры России против Украины вынужденным шагом

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Контрмеры РФ против Украины назрели давно и являются вынужденным шагом, на который Москву толкают агрессивные действия украинских властей, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
"Решение руководства нашего государства о введении ответных ограничительных мер в отношении ряда чиновников и предприятий Украины назрело давно и является вынужденным шагом, на который Россию толкают агрессивные действия украинских властей. Несмотря на недружественную политику Киева, Россия оставалась экономическим партнером Украины по ряду направлений. При этом киевские власти продолжали регулярно вводить незаконные санкции против российских компаний и граждан, бездоказательно обвиняя их в нарушении украинских законов", — цитирует Железняка его пресс-служба.
Политик подчеркнул, что введение Россией санкций направлено на защиту своих национальных интересов от деструктивных действий со стороны Киева.
Политик подчеркнул, что Россия никому не позволит безнаказанно угрожать, нарушать права россиян, посягать на суверенитет и национальные интересы страны.