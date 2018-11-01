В Запорожской области Украины произошла стрельба

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Конфликт со стрельбой произошел возле ломбарда в Бердянске Запорожской области, ранены два человека, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Сообщение о стрельбе поступило в среду вечером.

"На место событий выехали сотрудники полиции, которые после проведения следственно-оперативных мероприятий установили, что между гражданином и двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. После чего первый сделал несколько выстрелов в сторону местных жителей", — говорится в сообщении полиции.

По данным пресс-службы, подозреваемого в стрельбе задержали, на месте инцидента обнаружен пистолет. В полиции добавили, что в результате стрельбы двое мужчин были ранены, их госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство", задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.