Лондон не ищет конфронтации с Москвой, заявил посол Британии

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Лондон не ищет конфронтации с Москвой, но потребуется много времени на восстановление отношений, заявил в четверг посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.

"Нам нужен диалог, но нужен честный разговор о состоянии наших отношений, о тех вызовах, которые перед нами стоят. Уходящий год стал самым тяжелым в истории наших двусторонних отношений, а также отношений РФ со многими ее международными партнерами. И химическая атака, осуществленная на территории Британии, стала поворотным моментом, потому что этот эпизод вышел за все возможные рамки. Мы уверены в нашем суждении, что это было осуществлено агентами России", — сказал Бристоу, выступая на инвестиционном форуме Российско-Британской торговой палаты в Москве.

"Мы не стремимся к конфронтации с Россией. Премьер-министр Мэй ранее заявила, что у нас нет никаких противоречий с народом России. И мы хотим взаимоотношений, которые строятся на взаимном уважении и несут благо людям обеих стран, в том числе с целью противостояния общим вызовам и угрозам, которые невозможно решить в одиночку. Так что отношения с Россией — безусловно, в интересах Великобритании", — добавил посол.

По его словам, этот интерес как "был до марта, так и будет в будущем". В качестве примера он привел данные по объему двустороннего товарооборота за 2017 год, составившего приблизительно 12 миллиардов фунтов. Как отметил посол, британские компании продолжают активно инвестировать в экономику России, "поддерживая ее", и принимают на работу россиян.

"Но потребуется много времени, чтобы добиться улучшения отношений. И, конечно, это зависит от тех изменений России, которые находятся вне какой-то возможности влиять на них со стороны Великобритании", — подчеркнул британский дипломат.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.