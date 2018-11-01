Немецкий журналист призвал защитить права русскоязычных украинцев

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Немецкий журналист Флориан Келлерманн выразил мнение, что Киев должен внести изменения в закон "О функционировании украинского языка как государственного" в пользу русского языка. Статья опубликована в издании Deutschlandfunk.

По словам Келлерманна, проект закона не соответствует современным потребностям общества. Журналист отмечает, что украинский язык в течение нескольких десятилетий оставался "в тени", поэтому огромное количество людей предпочитают использовать русский.

Так, несмотря на то что украинский с 1991 года является единственным государственным языком в стране, большинство газет по-прежнему выходит на русском. В то же время доля украиноязычных передач на радио и телевидении увеличивается только благодаря квоте.

Жители Украины, для которых русский — родной язык, составляют около 40%, отмечает Келлерманн.

Он также процитировал слова украинского журналиста Романа Хубы, настаивающего на том, что закон не должен быть направлен против другого языка.

"Русскоязычные украинцы родились здесь, никто не привозил их контрабандой в товарных вагонах, и они здесь не исчезнут так просто. Мы должны принимать во внимание их позиции, нравится нам это или нет", — отметил Хуба.

В начале октября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно новым правилам, украинский язык должен стать обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, а также для всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

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