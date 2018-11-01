Силовики 26 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (3)

ДОНЕЦК, 1 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 26 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 19 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 26 раз", — сказал представитель ведомства.

По его словам, силовики выпустили по территории ДНР две мины калибром 82 миллиметра, при обстрелах также использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы.