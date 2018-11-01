Немецкий дипломат предложил привлечь США и ЕС к переговорам по Донбассу

МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Представители США и ЕС должны присутствовать за столом переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил в четверг в Минске председатель Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.

Встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности впервые проходит в Минске 31 октября и 1 ноября. Накануне во встрече принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Я глубоко убежден…, что Соединенные Штаты Америки должны быть за столом переговоров (по урегулированию конфликта в Донбассе – ред.). Но я также считаю, что Европейский союз в целом точно так же должен быть представлен за столом переговоров. Но давайте будем реалистами. Прогресс действительно произойдет, когда будет соответствующая политическая воля", — сказал Ишингер журналистам.

Немецкий дипломат также обратил внимание, что на Украине грядут избирательные кампании, и в этой связи высказал сомнение в том, что значительный результат в переговорах по Донбассу будет достигнут в этот период. "То есть нам придется проявить терпение и подождать еще примерно пять месяцев", — добавил Ишингер.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.