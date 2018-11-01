Меркель едет в Киев обсуждать минское соглашение и двухсторонние контакты

БЕРЛИН, 1 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель совершит 1 ноября однодневный визит в Киев. Центральными темами встреч Меркель с украинским руководством будут двухсторонние отношения и урегулирование в Донбассе.

В ходе визита пройдут встречи Меркель с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Ожидаются также встречи с представителями Верховной рады и студентами. Меркель возложит цветы к памятнику "небесной сотни" в Киеве.

"Главным для нас остается наличие политической воли к полной реализации 13 пунктов (минского) соглашения, которое вы все знаете. Прежде всего, это сохранение режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения и, имея в виду региональные выборы, восстановление гражданской инфраструктуры в рамках украинского права и сохраняя стандарты ОБСЕ", — заявила ранее на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.

Комментируя в среду на брифинге решение непризнанных Донецкой и Луганской народных республик о проведении 11 ноября президентских и парламентских выборов, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что подобный плебисцит "не совместим с суверенитетом и территориальной целостностью Украины", с учетом того, что "в минском соглашении ясно указано, что местные выборы в Донбассе должны проводиться по законам Украины". В этой связи Зайберт призвал непризнанные республики отказаться от проведения выборов 11 ноября.

"Мы убеждены, что минское соглашение остается единственным основанием для урегулирования конфликта. Без минского соглашения конфликт было невозможно удержать. Хотя уровень реализации не вызывает удовлетворения, но эффективность минского соглашения с точки зрения сдерживания конфликта нельзя ставить под сомнения", — сказал Зайберт.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.