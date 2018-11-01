Меркель едет в Киев обсуждать минское соглашение и двухсторонние контакты

БЕРЛИН, 1 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель совершит 1 ноября однодневный визит в Киев. Центральными темами встреч Меркель с украинским руководством будут двухсторонние отношения и урегулирование в Донбассе.
В ходе визита пройдут встречи Меркель с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Ожидаются также встречи с представителями Верховной рады и студентами. Меркель возложит цветы к памятнику "небесной сотни" в Киеве.
"Главным для нас остается наличие политической воли к полной реализации 13 пунктов (минского) соглашения, которое вы все знаете. Прежде всего, это сохранение режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения и, имея в виду региональные выборы, восстановление гражданской инфраструктуры в рамках украинского права и сохраняя стандарты ОБСЕ", — заявила ранее на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.
"Мы убеждены, что минское соглашение остается единственным основанием для урегулирования конфликта. Без минского соглашения конфликт было невозможно удержать. Хотя уровень реализации не вызывает удовлетворения, но эффективность минского соглашения с точки зрения сдерживания конфликта нельзя ставить под сомнения", — сказал Зайберт.