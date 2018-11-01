Афины и Скопье возобновляют прямое авиасообщение

АФИНЫ, 1 ноя — РИА Новости. Греция и бывшая югославская республика Македония восстанавливают прямое авиасообщение, прерванное 15 лет назад, — 1 ноября из Афин в Скопье начнут регулярные полеты "Эгейские авиалинии" (Aegean Airlines).
Ожидается, что Османи и Катрунгалос сделают заявление для прессы.
В МИД отмечают, что возобновление авиасообщения — важная мера укрепления доверия и свидетельство улучшения отношений двух стран.
"Это очень позитивное событие, которое внесет существенный вклад в укрепление контактов между нашими народами, будет способствовать нашему сотрудничеству в сферах туризма, торговли и бизнеса. Это свидетельствует о том, насколько ближе наши народы стали в последние годы, насколько укрепилось доверие и взаимопонимание", — заявил Катрунгалос журналистам накануне.
С 1 ноября Aegean Airlines будет совершать рейсы Афины-Скопье и Скопье-Афины два раза в неделю — по вторникам и четвергам.
Билет эконом-класса на первый рейс стоит 84,99 евро, обратный билет — от 69,5 евро.
Летать в Скопье будут самолеты Bombardier DHC-8 400, вместимостью 78 пассажиров, принадлежащие дочерней компании Olympic Air. Полет будет длиться 1 час 15 минут.