Афины и Скопье возобновляют прямое авиасообщение

АФИНЫ, 1 ноя — РИА Новости. Греция и бывшая югославская республика Македония восстанавливают прямое авиасообщение, прерванное 15 лет назад, — 1 ноября из Афин в Скопье начнут регулярные полеты "Эгейские авиалинии" (Aegean Airlines).

По случаю возобновления авиасообщения в Афины приедет вице-премьер по европейской интеграции БЮРМ Буяр Османи. Он встретится с первым замминистра иностранных дел Греции Йоргосом Катрунгалосом, ответственным за европейскую интеграцию, и затем они вместе поедут в международный афинский аэропорт, откуда Османи первым рейсом Афины-Скопье вернется домой, сообщил РИА Новости официальный представитель греческого МИД Александрос Генниматас.

Ожидается, что Османи и Катрунгалос сделают заявление для прессы.

В МИД отмечают, что возобновление авиасообщения — важная мера укрепления доверия и свидетельство улучшения отношений двух стран.

"Это очень позитивное событие, которое внесет существенный вклад в укрепление контактов между нашими народами, будет способствовать нашему сотрудничеству в сферах туризма, торговли и бизнеса. Это свидетельствует о том, насколько ближе наши народы стали в последние годы, насколько укрепилось доверие и взаимопонимание", — заявил Катрунгалос журналистам накануне.

Полеты были прерваны в 2003 году — рейс на тот момент был убыточным. Перспективы возобновления полетов исчезли после решения переименовать в 2006 году аэропорт в Скопье в аэропорт имени Александра Македонского, что привело к дипломатического скандалу. Греция считает недопустимым использовать имя Александра Великого, называя это проявлением ирредентизма. В феврале этого года македонское правительство убрало из названия аэропорта имя Александра Македонского. Это было жестом навстречу Афинам в ходе переговоров о разрешении многолетнего спора о наименовании бывшей югославской республики, мешавшем ей вступить в НАТО и Евросоюз.

С 1 ноября Aegean Airlines будет совершать рейсы Афины-Скопье и Скопье-Афины два раза в неделю — по вторникам и четвергам.

Билет эконом-класса на первый рейс стоит 84,99 евро, обратный билет — от 69,5 евро.

Летать в Скопье будут самолеты Bombardier DHC-8 400, вместимостью 78 пассажиров, принадлежащие дочерней компании Olympic Air. Полет будет длиться 1 час 15 минут.