Медведев в ходе визита в Казахстан встретится с руководством страны

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, проведет переговоры с премьером Бакытжаном Сагинтаевым, а также встретится с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Астане для обсуждения вопросов сотрудничества.
Вопросы сотрудничества
Как сообщили в пресс-службе российского правительства, с премьером Казахстана Медведев намерен обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, высоких технологиях, энергетике, промышленности, на транспорте.
В МИД Казахстана отметили, что также планируется обсудить взаимодействие по комплексу Байконур.
"Роскосмос" сообщал, что окончательный отчет и перечень рекомендаций ракетно-космическим предприятиям будут утверждены 30 октября и представлены председателю государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов — главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину. Рассказать об итогах работы комиссии планируется на пресс-конференции в центре управления полетами в подмосковном Королеве 1 ноября.
Совет глав
Отмечается, что 2 ноября в Астане Медведев также примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. В повестке — актуальные направления взаимодействия государств-участников Содружества в таких сферах, как атомная энергетика, космос, инновации, экология, коммуникации и налоговое администрирование, а также блок вопросов, касающихся финансового обеспечения работы органов СНГ.
В повестку дня заседания включено 15 вопросов. Помимо этого, планируется подписание ряда многосторонних договоров, добавил сотрудник аппарата правительства РФ.