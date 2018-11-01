Медведев в ходе визита в Казахстан встретится с руководством страны

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, проведет переговоры с премьером Бакытжаном Сагинтаевым, а также встретится с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Астане для обсуждения вопросов сотрудничества.

Вопросы сотрудничества



Как сообщили в пресс-службе российского правительства, с премьером Казахстана Медведев намерен обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, высоких технологиях, энергетике, промышленности, на транспорте.

В МИД Казахстана отметили, что также планируется обсудить взаимодействие по комплексу Байконур.

В ходе последнего пуска с космодрома Байконур произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю, они приземлились в Казахстане. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

"Роскосмос" сообщал, что окончательный отчет и перечень рекомендаций ракетно-космическим предприятиям будут утверждены 30 октября и представлены председателю государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов — главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину. Рассказать об итогах работы комиссии планируется на пресс-конференции в центре управления полетами в подмосковном Королеве 1 ноября.

Совет глав



Как сообщил сотрудник аппарата правительства РФ, официальный визит Медведева в Казахстан в очередной раз подтверждает стратегический характер российско-казахстанских отношений, основанных на прочных традициях дружбы, взаимного уважения и добрососедства.

Отмечается, что 2 ноября в Астане Медведев также примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. В повестке — актуальные направления взаимодействия государств-участников Содружества в таких сферах, как атомная энергетика, космос, инновации, экология, коммуникации и налоговое администрирование, а также блок вопросов, касающихся финансового обеспечения работы органов СНГ.

Как ожидается, по итогам заседания ожидается подписание ряда международных договоров, направленных на обеспечение готовности на случай ядерной аварии, развитие сотрудничества в сфере налогового администрирования, осуществление совместной деятельности в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, сотрудничества в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи.

В повестку дня заседания включено 15 вопросов. Помимо этого, планируется подписание ряда многосторонних договоров, добавил сотрудник аппарата правительства РФ.