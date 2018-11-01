Полиция США расследует смерть двух девушек из Саудовской Аравии

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Правоохранительные органы США проводят расследование смерти двух сестер из Саудовской Аравии, тела которых были найдены в районе Нью-Йорка, передает телеканал CBS News со ссылкой на материалы полиции.

Как сообщает телеканал, 16-летняя Тала Фареа (Tala Farea) и 22-летняя Ротана Фареа (Rotana Farea) пропали еще в августе этого года. Их тела, связанные и повернутые лицами друг к другу, были найдены 24 октября на берегу реки Гудзон. Отмечается отсутствие очевидных признаков травм. Полиция установила, что они проживали в городе Фэрфакс, штат Вирджиния, примерно в 360 километрах от места, где их нашли.

Тала и Ротана переехали в США вместе с матерью в 2015 году. Сообщение о том, что они пропали, поступило в полицию 24 августа. По данным правоохранительных органов, это было не первое их исчезновение, подобное уже происходило в декабре 2017 года.

По словам матери девушек, за день до того, как их тела были найдены, ей позвонили из посольства Саудовской Аравии. Его сотрудники потребовали, чтобы вся семья покинула США, потому что ее дочери подали прошение на предоставление политического убежища. Представители генерального консульства Саудовской Аравии в США заявили, в свою очередь, что связались с семьей девушек и "оказали поддержку и помощь в это трудное время".

Сообщается, что причина смерти девушек пока не установлена.