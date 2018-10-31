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Эксперты ООН призвали создать механизм расследования дела Хашукджи

Сюжет:
Гибель журналиста Джамаля Хашукджи (249)
(обновлено: 22:47 31.10.2018)
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© AFP 2018 / Bulent Kilic Консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Архивное фотоКонсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Архивное фото
© AFP 2018 / Bulent Kilic

ЖЕНЕВА, 31 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты ООН призвали создать санкционированный и отвечающий перед ООН механизм расследования смерти саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом говорится в заявлении, распространённом в преддверии Международного дня прекращения безнаказанности преступлений против журналистов, который проводится 2 ноября.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
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Документ подписали специальный докладчик ООН по вопросу о праве на свободу убеждений и их свободное самовыражение Дэвид Кэй, спецдокладчик по вопросу о внесудебных казнях Аньес Каламар и представители Рабочей группы по насильственным и непреднамеренным исчезновениям.

Эксперты напомнили, что журналисты по всему миру подвергаются угрозам и нападениям, провокациям со стороны представителей властей, организованной преступности и террористических группировок. Они отмечают, что сотни журналистов посажены в тюрьму и подвергаются насильственным исчезновениям за свою профессиональную деятельность, а политические лидеры подстрекают враждебность в отношении журналистов, называя их "врагами народа" или "террористами". При этом организации, отвечающие за свободу слова, сообщают о десятках журналистов, которых убили только в 2018 году.

"Государства не предоставили адекватного ответа на эти преступления в отношении журналистов. Совсем недавно государства и международное сообщество, в том числе ООН, не смогли отреагировать на насильственное исчезновение и убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Единственный путь для продвижения – это создание решением ООН независимого, прозрачного и вызывающего доверие расследования этого убийства, о результатах которого будет доложено Организации", — говорится в заявлении.

По их мнению, если расследование убийства Хашукджи не будет доведено до конца, "это будет насмешкой над заявлениями и приверженностями правительства к обеспечению безопасности журналистов".

Саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи. Архивное фото
© AFP 2018 / Mohammed Al-Sheikh
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Эксперты призвали государства соблюдать свои обязательства и проводить независимые и тщательные расследования, в том числе международные, всех преступлений против журналистов, и наказывать виновных. А также начать применять международно-правовые рамки, касающиеся защиты журналистов.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль-Сауд назвал ужасным и неоправданным событием убийство Хашукджи. Саудовская Аравия делает все для продолжения расследования убийства журналиста и привлечения виновных к ответственности, добавил наследный принц. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что в Саудовской Аравии и Турции продолжаются расследования гибели Хашукджи.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.

© REUTERS / Courtesy A NewsСаудовский журналист Джамаль Хашукджи в день исчезновения в Стамбуле
© REUTERS / Courtesy A News
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи в день исчезновения в Стамбуле
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