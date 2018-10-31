Россия осудила продолжение блокады Кубы со стороны США

ООН, 31 окт — РИА Новости. Россия ожидает, что отношения США и Кубы станут более конструктивными и не будут ухудшаться, и вновь проголосует на заседании Генассамблеи ООН за принятие резолюции о снятии экономической блокады с острова, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

В среду Генассамблея рассматривает проект резолюции "Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами Америки против Кубы". Большинство представителей стран, выступающих в рамках заседания, поддерживают документ и признают необходимость снятия санкций.

"Рассчитываем, что при нынешней Администрации США процесс нормализации кубино-американских связей не будет заморожен или повернут вспять. Исходим из того, что накопленный позитив от сближения Вашингтона и Гаваны будет сохранен и получит качественное развитие в плане решения на равноправной и взаимоуважительной основе принципиальных проблем двусторонних отношений", — сказал Небензя.

Он отметил, что "Российская Федерация вновь голосует в поддержку этой резолюции, требующей полного снятия блокады".

"Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года призывает к равному и справедливому отношению ко всем членам международного сообщества, "не оставляя никого позади". Необходимо протянуть руку помощи тем, кто особо нуждается в нашей поддержке", — добавил глава российской миссии.

Кроме того, он призвал всех присутствующих проявить солидарность с кубинским народом "в их борьбе за равные условия для обеспечения социально-экономического развития и проголосовать "за" принятие резолюции".

Небензя отметил, что Россия решительно осуждает американское эмбарго против Кубы и выступает за его безотлагательную и полную отмену.

"Обе палаты Федерального Собрания Российской Федерации вновь приняли обращения к Генеральной ассамблее и парламентам стран-членов ООН, в очередной раз осудив деструктивный курс Вашингтона. Эти тексты распространены в качестве документов Генеральной Ассамблеи по пункту 43 повестки дня", — сказал дипломат.