Лукашенко раскритиковал Запад за позицию по правам человека в Белоруссии

МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Европу обратить более пристальное внимание на интенсификацию всех составляющих сотрудничества с Минском и раскритиковал позицию Запада по вопросам прав человека в республике.

"Европейским элитам и бизнесу следует обратить более пристальное внимание на интенсификацию всех составляющих сотрудничества с нашей страной", — заявил Лукашенко в среду в Минске, выступая на открытии встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

"Нам говорят, что Европа заинтересована в суверенитете Беларуси. При этом отдельные наши западные партнеры в восторге от позиции Минска по Абхазии и Южной Осетии, по Крыму и Донбассу. Однако как только доходит до конкретных вопросов взаимодействия, то у нас, оказывается, есть проблемы с правами человека. Представляете: в Беларуси проблемы с правами человека, а больше нигде их нет", — продолжил он.

По словам Лукашенко, "здесь уместно напомнить, что развития европейская демократия формировалась столетиями, а от нас хотят рывка за пару десятков лет". "Если делать это скачкообразно, через давление, результат будет неустойчивым. Поэтому мы идем путем эволюции, а не революции", — подчеркнул он.

"Мы не уверены, что Запад, который активно продвигает свою демократию нам, постсоветстким республикам прежде всего, сохранит ее", — отметил Лукашенко. Он подчеркнул, что Запад даже не пытается изучить происходящие на постсоветском пространстве процессы.

Президент Белоруссии добавил, что для республики "одной из ключевых составляющих не только фундаментальных прав человека, но и безопасности, была и остается социально-экономическая сфера: будут нормально жить люди — будет демократия". "Я глубоко убежден, что в нестабильном обществе не могут быть обеспечены права и свободы человека", — добавил он.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум, собирающий политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из более чем 40 стран мира. Конференция проходит ежегодно проходит в гостинице Bayerischer Hof. В Мюнхене не подписывают коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.