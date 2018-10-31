Лукашенко заявил, что не верит в реальность выхода США из ДРСМД

МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "некой игрой" заявления США о возможном выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), политик считает, что этого не произойдет.

"Пока эти заявления о ракетах средней и малой дальности, о стратегических наступательных вооружениях и прочее… на уровне заявлений политиков и трескотни в СМИ. Мы пока с этой трескотней справляемся… Наблюдаю за ним (президентом США — ред.), немножко разбираюсь, я уже старый политик, мне кажется, что это некая игра. И мне кажется, что этого никогда не будет", — заявил Лукашенко в среду в Минске, выступая на открытии встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что "если они (США — ред.) и выйдут из этого договора, то это ничего не даст". "Опасность в другом: даже разговоры на эту тему вредны. Этого Дональд не понимает как молодой политик. И прочие (не понимают — ред.), кто ставит себя в ряд с ним", — добавил Лукашенко.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Америка будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.