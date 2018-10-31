Лавров обсудил с генсеком Совета Европы ситуацию в организации

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Турбьёрном Ягландом "кризисную ситуацию" в организации, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

"Стороны обсудили кризисную ситуацию в Организации, порожденную нарушением основополагающего принципа Устава СЕ об обеспечении равной представленности государств в Парламентской ассамблее Совета Европы", — говорится в сообщении ведомства, которое отметило, что разговор состоялся 31 октября.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016–2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. В этом году Россия продолжила не выплачивать свой взнос. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в начале октября, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган — комитет министров может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.