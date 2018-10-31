В Тбилиси прооперировали слона, который станет героем сериала BBC

ТБИЛИСИ, 31 окт – РИА Новости. Слону по имени Гранд в Тбилисском зоопарке успешно провели операцию по удалению второго бивня, сюжет об этом покажут в документальном многосерийном фильме BBC о дикой природе – Big Animal Surgery (Операции крупных животных), сообщает пресс-служба зоопарка.

"После успешной операции слон Гранд встал на ноги. Самым важным было то, чтобы слон очнулся после наркоза, так как длительное нахождение такого крупного животного под наркозом довольно рискованно",- заявили в пресс-службе журналистам.

Операция, которую провели грузинские и приехавшие специально хирурги из Южной Африки, длилась более 3 часов.

Слону 23 года, грузинский зоопарк получил его в 2014 году из Еревана. Тогда у слона были повреждены два бивня, один из них успешно удалили три года назад, операция длилась 11 часов.

"Ход операции снимала съёмочная группа BBC. Наш Гранд станет героем нового сериала Big Animal Surgery",- сообщили журналистам в зоопарке.