"Сердце греет": Гройсман оправдался за горячие батареи в кабинете

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отшутился на вопрос депутатов Верховной рады об отоплении в его кабинете, пишет Korrespondent.net.

В среду в Киеве прошел митинг против повышения цены на газ для населения и тарифов на коммунальные услуги. Глава Радикальной партии Олег Ляшко потребовал отключить батареи в правительстве и парламенте до тех пор, пока отопление не включат в больницах, школах и детсадах.

Пришедшие к Гройсману депутаты потребовали объяснить, откуда "простым людям брать деньги на оплату коммунальных услуг". Во время встречи Ляшко обратил внимание на то, что в кабинете Гройсмана уже включили отопление.

"Я 15 минут стою, и мне уже жарко в вашем кабинете. У вас батареи топят?" — поинтересовался он.

"Это мое сердце греет", — отшутился премьер.

Попытавшись оправдаться, Гройсман подчеркнул, что в его квартире батареи все еще холодные.

На Украине с 1 ноября повысят цены на газ для населения на 23,5 процента в рамках договоренностей с Международным валютным фондом. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров. Многие украинцы жалуются, что с новыми ценами им придется "выживать".