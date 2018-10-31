Херсонский суд отказал защите Вышинского в отводе судьи

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в отводе судьи, сообщил представитель защиты.

"В отводе отказали", — сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.

Рассмотрение ходатайства обвинения о продлении меры пресечения ещё на 60 дней назначено на четверг на 11.30 по местному времени (12.30 мск).

Арест Кирилла Вышинского истекает 4 ноября.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Пятого сентября Херсонский суд рассматривал вопрос о продлении или изменении меры пресечения для Вышинского, но заседание пришлось прервать, так как обвиняемому стало плохо. Его увезли в тюремный госпиталь, после чего вернули в суд. В итоге арест продлили до 4 ноября.

Двадцать третьего октября следователи подали ходатайство в Генпрокуратуру Украины о продлении следствия до января 2019 года. Ранее Херсонский апелляционный суд отказал в ходатайстве защиты, просившей изменить Вышинскому меру пресечения.