Мать капитана судна "Норд" попросила власти Украины отпустить сына домой

КЕРЧЬ, 31 окт — РИА Новости. Мать капитана крымского сейнера "Норд" Владимира Горбенко, удерживаемого на Украине, Евгения Горбенко призвала украинские власти отпустить сына домой в Крым.

Семь членов экипажа российского судна "Норд" во вторник на границе Крыма и Украины обменяли на семерых украинских моряков. По словам уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной, в обмене участвовали моряки с двух украинских судов, в том числе с рыболовецкого ЯМК-0041. Капитан крымского судна по-прежнему остается на Украине.

Видеообращение матери капитана было записано в присутствие крымских и федеральных журналистов.

"Прошу вас от материнского сердца, смягчите свои сердца. Мы одной крови, нас делить нельзя. Я верю, что вы меня услышите, и мой сын будет дома. За что он страдает? Он не заслужил этого, он труженик, потомственный моряк. Прошу вас, верните сына", — сказала Горбенко. По ее словам, дома Владимира Горбенко ждет трое детей. Старшему сыну – 19 лет, младшей дочке – 3 года. Мать капитана уверена, что дело вокруг ее сына политизировано, и надеется на его скорое возращение домой.

Украинские пограничники 25 марта задержали "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Двое сумели вернуться в Крым через Белоруссию. Капитан обвиняется в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.