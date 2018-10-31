Мать капитана судна "Норд" попросила власти Украины отпустить сына домой

КЕРЧЬ, 31 окт — РИА Новости. Мать капитана крымского сейнера "Норд" Владимира Горбенко, удерживаемого на Украине, Евгения Горбенко призвала украинские власти отпустить сына домой в Крым.
Видеообращение матери капитана было записано в присутствие крымских и федеральных журналистов.
"Прошу вас от материнского сердца, смягчите свои сердца. Мы одной крови, нас делить нельзя. Я верю, что вы меня услышите, и мой сын будет дома. За что он страдает? Он не заслужил этого, он труженик, потомственный моряк. Прошу вас, верните сына", — сказала Горбенко. По ее словам, дома Владимира Горбенко ждет трое детей. Старшему сыну – 19 лет, младшей дочке – 3 года. Мать капитана уверена, что дело вокруг ее сына политизировано, и надеется на его скорое возращение домой.
Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.