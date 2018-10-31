В Россотрудничестве отметили усиление русской диаспоры за рубежом

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Русскоязычная диаспора за рубежом становится более самодостаточной, ориентируется на "деловое" взаимодействие, не ожидая решений исключительно от властей РФ, заявила РИА Новости глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

"Проблем (с которыми сталкиваются соотечественники за рубежом) на самом деле много, хотя за это время диаспора стала другой, взаимоотношение с ней стало другим. Я вижу более деловое взаимодействие, меньше, я бы сказала, потребительского отношения — вы нам дайте, мы что-то сделаем. Больше речь идет о сотрудничестве и взаимодействии", — заявила Митрофанова в кулуарах VI Всемирного конгресса соотечественников, который проходит в Москве.

По ее словам, многие русскоязычные "диаспоры самодостаточны", но тем не менее "им нужно чувствовать плечо, что с ними государство, что кто-то их поддерживает", поэтому формат Всемирного конгресса не теряет актуальность.

"Есть и страновые, региональные конференции, но один раз в три-четыре года нужно посмотреть друг другу в глаза", — добавила она.