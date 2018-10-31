В Россотрудничестве отметили усиление русской диаспоры за рубежом

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Русскоязычная диаспора за рубежом становится более самодостаточной, ориентируется на "деловое" взаимодействие, не ожидая решений исключительно от властей РФ, заявила РИА Новости глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.
По ее словам, многие русскоязычные "диаспоры самодостаточны", но тем не менее "им нужно чувствовать плечо, что с ними государство, что кто-то их поддерживает", поэтому формат Всемирного конгресса не теряет актуальность.
"Есть и страновые, региональные конференции, но один раз в три-четыре года нужно посмотреть друг другу в глаза", — добавила она.