Экипаж "Норда" передаст сохраненный флаг капитану судна, когда он вернется

КЕРЧЬ, 31 окт — РИА Новости. Российский флаг, который моряки крымского судна "Норд" все месяцы незаконного удержания на Украине хранили при себе, передадут капитану, как только он вернется, сообщил помощник капитана Юрий Савельев.

Семь членов экипажа российского судна "Норд" во вторник на границе Крыма и Украины были обменяны на семерых украинских моряков, сообщил ранее пресс-секретарь российского омбудсмена Татьяны Москальковой. По словам уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной, в обмене участвовали моряки с двух украинских судов, в том числе с рыболовецкого ЯМК-0041. Капитан крымского судна по-прежнему остается на Украине.

"Флаг все время был с нами. Сначала флаг хранили в надрезанном в куртке кармане, потом в надрезанной части сумки нашего повара. Когда ей удалось вернуться в Крым на самолете, я опять забрал этот флаг", — сказал журналистам Савельев.

По его словам, пока флаг хранится дома. "Капитан вернется, передадим, распишемся на флаге, и капитан решит его судьбу", — сказал Савельев.

Украинские пограничники 25 марта задержали "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Двое сумели вернуться в Крым через Белоруссию. Капитан обвиняется в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.