В Аргентине экстренно сел самолет из-за повреждений градом

МЕХИКО, 31 окт – РИА Новости. Самолет компании Latam с пассажирами на борту был вынужден совершить в среду экстренную посадку в аэропорту столицы Аргентины из-за повреждений градом, сообщает портал Todo Noticias.

Самолет следовал из бразильского Сан-Паулу в Сантьяго (Чили). На опубликованных фотографиях видно, что носовая часть лайнера сильно повреждена.

Экстренное снижение заставило экипаж и пассажиров пережить перегрузки, когда самолет фактически падал на 1,5 километра каждую минуту.

Экстренная посадка прошла без осложнений, никто на борту самолета не пострадал.