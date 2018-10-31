Посол Германии в Молдавии провела встречу с президентом непризнанной ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Посол Германии в Молдавии Ангела Ганнингер в среду на встрече с президентом непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадимом Красносельским заявила о готовности помочь в достижении договоренностей между Кишиневом и Тирасполем, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.

"Ангела Ганнингер сообщила о готовности Германии способствовать достижению новых договоренностей между Приднестровьем и Молдовой в социально-экономической и гуманитарной плоскости", — говорится в сообщении. Она акцентировала внимание на том, что ФРГ придает большое значение переговорному процессу в формате "5+2".

Глава ПМР признал, что Германия, как член Европейского союза, принимает активное участие в переговорном процессе между Приднестровьем и Молдавией. При этом Красносельский отметил важное для республики значение экономических, гуманитарных и культурных связей с ФРГ.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.