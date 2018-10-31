Каталония попросила у Совета Европы наблюдателей на процесс над политиками

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Омбудсмен Каталонии Рафаэль Рибо попросил Совет Европы (СЕ) направить международных наблюдателей на процесс по делу каталонских политиков, сообщила газета Nacional.

Ранее Верховный суд Испании завершил судебное расследование в отношении 18 каталонских политиков, которые обвиняются в связи с проведением незаконного референдума о независимости, и объявил о начале судебного разбирательства по существу.

В Страсбурге Рибо передал запрос генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович. Кроме того, в СЕ получили доклад о соблюдении прав человека в ходе референдума о самоопределении Каталонии, который состоялся 1 октября 2017 года.

Омбудсмен напомнил Ягланду и Миятович, что центральные власти Испании, несмотря на свои обязательства, так и не представили аналогичный доклад о политической ситуации в Каталонии в момент референдума.

В так называемом референдуме о независимости, который провели каталонские власти 1 октября 2017 года, приняли участие 42% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным.