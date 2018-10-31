Лукашенко выразил обеспокоенность возможным выходом США из ДРСМД

МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тревожная ситуация сложилась в связи с возможностью выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Тревожная ситуация сложилась вокруг договоров о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и о сокращении стратегических наступательных вооружений", — заявил Лукашенко в среду в Минске, выступая на открытии встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Лукашенко, "пропасть недоверия между Россией и Западом сейчас гораздо шире, чем в предыдущие сложные периоды новейшей европейской истории".

"Полным ходом идут масштабные санкционные и информационные войны, иных слов не подберешь… Уже не только мировые политика, экономика, но и спорт, другие нейтральные сферы международного сотрудничества становятся ареной противостояния некоторых государств", — добавил белорусский президент.

В целом Лукашенко отметил, что "великие державы теряют статус гарантов стабильности". "Они не могут прийти к единому мнению ни по одному из серьезнейших вопросов", — констатировал президент.

По его словам, Совет безопасности ООН превратился в площадку для выяснения отношений. "На общеполитической дискуссии в рамках нынешней, 73-й Генассамблеи ООН каждый говорит о своих интересах, претензиях, озабоченностях и мало кто о том, что нужно садиться за стол переговоров и менять ситуацию", — отметил белорусский лидер. Лукашенко подчеркнул, что время для решения актуальных проблем современности "катастрофически уходит".

Он добавил, что "торговые противоречия между США и Китаем, в которых счет идет на сотни миллиардов долларов, начинают провоцировать противостояние Вашингтона и Пекина в других сферах взаимодействия". "Наряду с терминами "холодная" или "ледяная" война уже говорят о перспективах "холодной торговой войны", — сказал белорусский лидер. "Все более очевидный характер приобретают разногласия между США и ЕС — самыми близкими союзниками", — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Америка будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.