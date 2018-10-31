В Минске готовы разместить технический пункт контактной группы по Донбассу

МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова разместить у себя технический пункт контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Мы готовы рассмотреть создание в Минске технического пункта Трехсторонней контактной группы и прочего, на что способны договориться", — заявил Лукашенко в среду в Минске, выступая на открытии встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, "нужно продолжать работу по усилению возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и трехсторонней контактной группы".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.