Косачев прокомментировал заявление стран ЕС о выборах в Донбассе

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Европейские страны, заявившие о незаконности выборов в Донбассе, расписались в нежелании выполнять Минск-2, их позиция не повлияет на избирательный процесс в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Представители восьми европейских стран в ООН призвали Россию оказать влияние на республики Донбасса, чтобы не допустить проведения там выборов. По мнению европейцев, они противоречат украинскому законодательству. Страны ЕС также обвинили Москву "в финансировании и военной помощи сепаратистам".

"Своим совместным заявлением по поводу предстоящих выборов в ДНР и ЛНР Нидерланды, Франция, Польша, Швеция, Великобритания, Италия, Бельгия и Германия в очередной раз весьма наглядно продемонстрировали, что не могут выступать объективным, независимым и непредвзятым арбитром в украинском конфликте", — заявил Косачев.

Он отметил, что, предъявляя нереалистичное требование проводить выборы по украинскому законодательству и под украинским контролем, прекрасно понимая при этом, что в ходе военного конфликта это невозможно, "восьмерка европейских стран фактически расписывается в нежелании действовать в духе Минских соглашений и настаивать на их реализации обеими сторонами".

По словам Косачева, "неприкрыто прокиевское" заявление "не может повлиять на процесс выборов, но четко подает сигнал людям в ДНР и ЛНР — ни на какую поддержку от "гуманитарной Европы" они рассчитывать не могут, в евростолицах видят только Киев и его позицию".

Сенатор также отметил, что вместо осуждения продолжающихся терактов в Донбассе, в ходе одного из которых был убит один из подписантов Минских соглашений, и вместо "призыва к Киеву прекратить эту террористическую деятельность", как и саму военную операцию против собственного народа, "демократическая Европа" осуждает одну из форм демократии — выборы". "Очередная самодискредитация по-европейски", — заключил Косачев.