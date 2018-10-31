В Минске оценили переговоры Сербии и Косово

Демонстрант во время протеста против соглашения о нормализации отношений между Сербией и Косово. Архивное фото

Демонстрант во время протеста против соглашения о нормализации отношений между Сербией и Косово. Архивное фото

МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Представители Сербии и Косово в ходе очередного раунда переговоров в Минске продемонстрировали готовность к диалогу, заявил в среду министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Ранее в среду на полях открывшейся Минске встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ) состоялась встреча премьер-министра Сербии Аны Брнабич с главой самопровозглашенной республики Косово Хашимом Тачи.

"Во время дискуссии, посвященной взаимоотношениям между Сербией и Косово, представители обеих сторон много раз употребили слова "диалог", "компромисс" и так далее. Даже этим встреча важна. Стороны изъявляют готовность к диалогу", — сказал Макей журналистам.

Переговоры властей самопровозглашенной республики и сербского руководства при посредничестве ЕС в Брюсселе фактически сорвались в начале сентября. Тачи и президент Сербии Александр Вучич не пожелали встретиться лично, по очереди побеседовали с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, и сторонам не удалось достигнуть ни одной договоренности.

Дата следующего раунда диалога лидеров Белграда и Приштины не называлась. Вучич во вторник сообщил РИА Новости, что готов провести встречу с Тачи на полях международного саммита в Париже в ноябре.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения этих соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.