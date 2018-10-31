Россия призвала Запад убедить Киев отвести силы от Станицы Луганской

МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Страны Запада должны убедить Киев начать реальное разведение сил у Станицы Луганской, заявил в среду замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялось. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался.

"Прежде всего, речь идет о том, чтобы убедить Киев, и Запад здесь должен оказать нажим, начать реальное разведение сторон у Станицы Луганской. Это было согласовано на всех уровнях нормандского формата и закреплено в различного рода договоренностях. СММ (Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ – ред.) неоднократно подчеркивала, что созданы надлежащие условия для такого отведения, потому что период тишины, прекращения огня был больше недели. Такого рода заключения миссия делала 55 раз", — заявил Грушко журналистам на полях встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ) в Минске.

Кроме того, по словам дипломата, для урегулирования ситуации в Донбассе необходимо "наконец положить на бумагу формулу Штайнмайера". Грушко отметил, что это стало бы "серьезным шагом в сторону движения по политическому треку". "А именно – договориться о четких условиях для введения в силу закона об особом статусе Донбасса. Это является краеугольным камнем политического процесса", — заявил замглавы российского МИД.

Дискуссия Основной группы МКБ в Минске, отметил Грушко, была полезна напоминанием о том, что "Россия больше других стран заинтересована в скорейшем урегулировании этого кризиса, который находится на ее границе". "Мы напомнили, что это самым непосредственным образом затрагивает интересы нашей безопасности, что мы приняли один миллион беженцев из Донецка и Луганска, что мы терпим серьезный экономический ущерб от разрыва экономических связей с Украиной. Мы напомнили о том, что были введены санкции Евросоюзом и США, которые увязаны с выполнением Минских соглашений и их продлевают, хотя эти соглашения не выполняет Киев", — заявил Грушко.

Замглавы МИД РФ сказал, что сегодня "мы привлекли внимание к тому, что необходимо заниматься не придумыванием каких-то новых форматов или поиска какой-то другой платформы для выхода на окончательное урегулирование, а выполнять то, что было договорено и подписано президентами на самом высоком уровне". "На сегодняшний день необходимо продемонстрировать реальное движение – пусть в небольших областях, но реальное движение в сторону выполнение минских договоренностей", — отметил замминистра иностранных дел РФ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.