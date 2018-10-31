В Испании неизвестный облил могилу диктатора Франко красной краской

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Неизвестный облил красной краской могилу испанского диктатора Франсиско Франко, похороненного в мемориальном комплексе Долина павших, сообщает издание El Espanol.

Инцидент произошел перед самым началом мессы в базилике, где находится могила диктатора. Нарушитель порядка был схвачен охраной мемориала, которая затем передала его в руки сотрудников Гражданской гвардии. Прежде чем мужчину схватили, он, пользуясь разлитой краской, успел написать на могильной плите фразу Por libertad ("За свободу"). "Я не против единства Испании, но Франко убил очень много людей", — передают очевидцы объяснение задержанного.

Один из монахов, проводивших мессу, сообщил изданию, что пятно на могиле было накрыто простыней и быстро очищено.

Газета Vanguardia со ссылкой на информацию в социальных сетях сообщает, что "акцию" в базилике устроил художник Энрике Тенрейро.

Место захоронения Франко в последние дни является предметом широкой общественной дискуссии в Испании, власти которой намерены перенести останки диктатора.

Монументальный комплекс Долина павших, расположенный в 60 километрах от Мадрида, строился с 1940 по 1958 год по приказу самого Франко как памятник погибшим в Гражданской войне в 1936–1939 годах. При создании Долины использовался труд пленных республиканцев, многие из которых умерли при строительных работах. Там захоронены 34 тысячи человек — как республиканцы, так и франкисты. Только две могилы в базилике подписаны — Франко и основателя "Испанской Фаланги" Хосе Антонио Примо де Риверы. Места их захоронений расположены друг напротив друга.

Комплекс часто посещают последователи Франко, неофалангисты и члены других крайне правых организаций для торжественных церемоний. В частности, они приходят сюда в день смерти Франко — он умер 20 ноября 1975 года.