Додон планирует еще одну встречу с лидером Приднестровья до конца года

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что до конца года планирует еще раз встретиться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, подчеркнув, что позитивную роль российских миротворцев понимают по обе стороны Днестра.

"Вы знаете, что я в течение последних полутора лет встречался уже четыре раза с лидером Приднестровья, эти контакты продолжаются. До конца года мы еще раз встретимся", — сказал Додон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Хочу еще раз отметить, что российские миротворцы являются гарантами мира на Днестре, так думают и на левом, и на правом берегу подавляющая часть граждан", — добавил он.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.