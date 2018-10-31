В "Лаборатории Касперского" рассказали об атаках вирусов в Азербайджане

БАКУ, 31 окт — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" в своем исследовании выяснила, что 41% азербайджанских интернет-пользователей столкнулись с заражением их цифровых устройств вредоносными программами.

Исследование проведено азербайджанской компанией ERA по заказу "Лаборатории Касперского" в октябре 2018 года. В рамках личных интервью были опрошены 300 активных интернет-пользователей из Азербайджана в возрасте от 18 до 65 лет.

"Сорок один процент азербайджанских интернет-пользователей столкнулись с заражением своих цифровых устройств вредоносными программами, при этом почти для каждого второго из них такого рода инциденты случались как минимум дважды за последний год", — говорится в поступившем РИА Новости релизе компании.

Согласно исследованию, в результате заражения устройств почти половина пользователей потеряла свои файлы (45%) или заметила, что устройство стало медленнее работать (43%). Каждый пятый пострадавший столкнулся с тем, что доступ к устройству оказался заблокирован, а у 13% пользователей были зашифрованы файлы.

"Помимо классического сценария с заражением устройств, азербайджанские пользователи также сталкивались с другими кибер-рисками. Например, 21% отправлял сообщение, в котором содержался пароль от какого-либо сервиса, что ставило под удар сохранность конфиденциальной информации, 19% стали жертвами троллинга – агрессивного преследования и оскорбления в интернете, а 15% пользователей лишались своего смартфона со всеми хранящимися в нем данными в результате кражи или утери. Со взломом аккаунтов от различных веб-сервисов столкнулись 9% респондентов, преимущественно это были учетные записи в социальных сетях (в 78% случаев)", — говорится в исследовании.