В Египте пройдут военные учения шести арабских стран

КАИР, 31 окт — РИА Новости. Военные учения "Щит арабов-1" с участием шести арабских стран пройдут в Египте с 3 по 16 ноября, говорится в сообщении пресс-службы вооруженных сил страны.

Учения будут проводиться на крупнейшей на Ближнем Востоке военной базе Мухаммед Нагиб, а также на море и в воздушном пространстве Египта. Для участия в учениях на военные базы Египта уже прибыли военнослужащие сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Бахрейна и Иордании. В качестве наблюдателей на учениях присутствуют военных из Ливана и Марокко.

"Учения направлены на развитие сотрудничества в военной сфере между Египтом и арабскими государствами для наращивания военного потенциала и реализации совместных целей", — говорится в сообщении ВС Египта. По мнению египетских военных, такие учения отвечают интересам поддержания мира и стабильности в регионе Ближнего Востока.