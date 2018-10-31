Россия хочет, чтобы молодые соотечественники не теряли корней, заявил Путин

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы молодые соотечественники, живущие за рубежом, не теряли своей "русскости" и смогли побывать на родине, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы молодые соотечественники, проживающие за рубежом, не теряли своих корней, своей русскости, если можно так сказать, не ограничивали связи с родиной. Поэтому молодежное направление — одно из наиболее востребованных в нашей работе. Мы хотим, чтобы как можно больше молодых соотечественников смогли побывать в России, познакомиться с ее достижениями, с ее сегодняшней жизнью", — сказал Путин, выступая на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

По его словам, в рамках этих задач в РФ помогают молодым людям налаживать контакты, в том числе деловые и профессиональные, подключиться к волонтерскому движению.

"Заметную роль тут сыграл, конечно, и Всемирный фестиваль молодежи, который прошел в прошлом году в Сочи", — отметил Путин.