Глава МИД Британии расскажет о расширении дипломатической сети

ЛОНДОН, 31 окт – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Джереми Хант выступит в среду вечером с большой речью, в которой расскажет подробности предстоящего расширения британской дипломатической сети, а также о предоставлении возможности стать послами людям не из дипломатических кругов.

"Размах наших дружеских отношений не имеет аналогов. И они основаны на большем, чем просто общая история, язык или культура. Они основаны на наших ценностях: демократии, верховенстве закона, разделении ветвей власти, уважению к индивидуальным гражданским и политическим правам, вере в свободную торговлю – вот что нас связывает. Когда эти ценности находятся под угрозой, задача и, на самом деле, обязанность Британии – защищать их. Именно поэтому мы должны стать невидимой цепью, соединяющей мировые демократии", — говорится в тексте речи, фрагменты которой имеются в распоряжении РИА Новости.

Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года, и на данный момент переговоры с Евросоюзом об условиях Brexit находятся в тупике: неясно пока, удастся ли достичь соглашения, или же Соединенное Королевство покинет ЕС без соглашения. Хант выступит с речью в исследовательском центре Policy Exchange.

Министр отметил, что сейчас демократические ценности "находятся в большей опасности, чем когда-либо со времен падения Берлинской стены", а потому Великобритании, берущей на себя ответственность стать "невидимой цепью", необходимо "усилить и расширить британскую дипломатию".

Среди предлагаемых мер – предоставление возможности занять некоторые позиции послов людям, не являющимся госслужащими.

"Сила нашей дипломатической сети в ее профессионализме, что позволило нам создать, как я считаю, лучшую дипломатическую службу в мире. Но мы никогда не должны закрывать глаза на умения и профессиональные навыки людей из других индустрий", — говорится в тексте речи.

Также Хант расскажет подробности предстоящего расширения дипломатического корпуса. Будут созданы 12 новых постов и дополнительная тысяча рабочих мест, в том числе 335 новых дипломатических постов за рубежом и 328 новых постов в Лондоне. Министр объявит об открытии нового посольства в Джибути, новой миссии при Ассоциации государств юго-восточной Азии в Джакарте и превращении британского представительства в Республике Чад в полноценное посольство.

Также МИД Великобритании планирует существенно усилить языковую подготовку сотрудников: количество дипломатов за рубежом, владеющих местными языками, увеличится вдвое, с 500 до 1 тысячи человек, а число языков, преподаваемых в Форин-офисе, увеличится с 50 до 70. В том числе, дипломаты будут изучать казахский и киргизский языки, а также гуджарати.