В Вильнюсе посетителей горы Гедиминаса заперли на ее территории

ВИЛЬНЮС, 30 окт – РИА Новости. Посетители одной из главных достопримечательностей литовской столицы – горы Гедиминаса – оказались заперты на ее территории, сообщает Sputnik Литва.

Инцидент произошел в понедельник. В 19:02 по местному времени в Единый центр помощи поступило сообщение, что группа людей, среди которых маленькие дети, не может выйти с территории горы.

Работники службы безопасности, не убедившись, что все гости ушли, заперли ворота, и люди остались за двухметровым забором.

Информацию передали Главному комиссариату полиции Вильнюсского района. Прибывшие на место полицейские вызвали пожарных, чтобы те с помощью лестниц помогли посетителям перелезть через забор. Однако позже было решено, что люди смогут пролезть под забором.

Посетители успешно покинули гору Гедиминаса. Гора Гедиминаса была открыта для посетителей в начале августа. В период с апреля по сентябрь территория доступна с 10:00 до 21:00, однако с октября по март посещение заканчивается в 18:00.

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