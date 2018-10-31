Гройсман встретится с Меркель в ходе ее визита в Киев

КИЕВ, 31 окт – РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретится в четверг с канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе ее визита в Киев, сообщила пресс-служба украинского кабмина.

"Первого ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Встреча запланирована на 15.30 (16.30 мск) в здании правительства Украины. Темы переговоров не приводятся.

Накануне пресс-служба украинского президента сообщила, что президент Украины Петр Порошенко и Меркель обсудят в четверг в Киеве вопросы сотрудничества, ситуацию в Донбассе, на Азовском море и в Керченском проливе.

По данным пресс-службы, стороны также скоординируют дальнейшие совместные шаги с целью обеспечения реализации минских договоренностей. Кроме того, планируется обсуждение вопросов европейской и евроатлантической интеграции Украины, укрепления энергетической безопасности Украины и ЕС.