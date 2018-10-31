Москва защищает интересы российских компаний, работающих в Иране

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия на постоянной основе защищает интересы своих компаний, включая ситуацию с американскими санкциями по Ирану, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп объявлял в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с начала ноября.

"Безусловно, действия для защиты интересов российских компаний не только в этой стране (Иране — ред.), но и везде предпринимаются постоянно, на постоянной основе. Какие именно, естественно, я не могу вам сказать", — сказал Песков, отвечая на вопрос, предпринимаются ли какие-то действия для защиты интересов компаний РФ в Иране в связи с введением США санкций против этой страны.