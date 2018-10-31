Китай выступил против любых военных и официальных контактов Тайваня и США

ПЕКИН, 31 окт — РИА Новости. Китай решительно выступает против любых военных и официальных контактов Тайваня с США, заявил в среду официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан в связи с проходом военных кораблей США в Тайваньском проливе.

На прошлой неделе министерство национальной обороны Тайваня сообщило, что два американских военных корабля прошли через Тайваньский пролив, отмечалось, что маршрут американских кораблей в акватории Тайваня полностью находится под контролем правительственных войск.

"Все обратили внимание на соответствующий инцидент, и МИД Китая, и наше оборонное ведомство уже выразили нашу позицию и отношение. Тайваньский вопрос затрагивает национальный суверенитет и территориальную целостность Китая, мы решительно выступаем против любых официальных обменов и военных контактов США и Тайваня", — заявил Ма Сяогуан.

По его словам, данная позиция Китая всегда была четкой и она неизменна.

Он подчеркнул, что, если Тайвань будет полагаться на поддержку других стран, вступать в сговор с внешними силами, это может подорвать мир и стабильность в Тайваньском проливе и привести к негативным последствиям.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.