МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Минск впервые примет встречу Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ), главные мероприятия пройдут в белорусской столице 31 октября и 1 ноября.

Как сообщила пресс-служба МИД республики, традиционно фокусом внимания Основной группы является "архитектура безопасности региона, в котором проходит мероприятие".

"Минская встреча не станет исключением. Она будет посвящена взаимоотношениям по линии Восток – Запад, обсуждению региональных конфликтов, минского процесса, экономической ситуации в Восточной Европе, а также энергетической и транснациональной безопасности", — сообщили в ведомстве.

Круг участников



Ожидается, что встреча соберет в Минске ряд руководителей европейских государств, видных политических деятелей, представителей международных организаций и академического сообщества.

В частности, по данным МИД, свое присутствие подтвердили более 70 авторитетных участников, среди которых президент Армении Армен Саркисян, премьер Молдавии Павел Филип, министры иностранных дел Македонии, Монголии, Польши и Словакии. Предполагается, что участие в открытии конференции 31 октября примет президент Белоруссии Александр Лукашенко.

На встречу также прибудут генсек ОБСЕ Томас Гремингер, еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Йоханнес Хан, исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

Как ранее сообщили РИА в пресс-службе Еврокомиссии, Хан на встрече в Минске призовет к "совместному инклюзивному подходу к проблемам безопасности, стоящими перед регионом, в частности, путем поддержания открытых каналов связи и укрепления взаимопонимания".

Минск как площадка



Мюнхенской конференции по безопасности проводится в Мюнхене (ФРГ) ежегодно, начиная с 1963 года. Представители Белоруссии принимают участие в конференции с 2006 года.

Под эгидой Мюнхенской конференции регулярно проводится ряд форумов по отдельным аспектам проблематики безопасности и с акцентом на различные регионы мира, в том числе встречи Основной группы МКБ, саммиты по вопросам кибербезопасности, энергетической безопасности, встречи молодых лидеров.

Первая встреча Основной группы состоялась в 2009 году. Встречи проходят в формате эксклюзивного, закрытого диалога высокого уровня с привлечением широкого круга участников.

"Они являются продолжением Мюнхенской конференции и в определенной степени задают тон последующей на ней дискуссии", — отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Белоруссии.

В МИД добавили, что в 2018 году руководство Мюнхенской конференции по безопасности предложило провести очередную встречу Основной группы в Минске, обосновав это вкладом, который вносит Белоруссия "в укрепление стабильности и безопасности в регионе и возможностью собрать на белорусской площадке ключевых игроков".