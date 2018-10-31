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Путин проведет в Москве переговоры с президентом Молдавии

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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Молдова Игорь Додон. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Молдова Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет переговоры в Москве с молдавским коллегой Игорем Додоном.

Как сообщила накануне пресс-служба Кремля, на повестке переговоров двух лидеров ключевые вопросы российско-молдавского взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы.

Важные решения

Додон перед поездкой рассказал, что в ходе визита надеется обсудить проблемы экономики и мигрантов. Он выразил надежду, что по результатам переговоров будут приняты важные решения в области торговли и удастся договориться о либерализации поставок некоторых категорий товаров.

Президент РФ Владимир Путин и президент Молдовы Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Межгосударственные отношения России и Молдавии
Ранее Додон и Путин договорились об амнистии для молдавских мигрантов, нарушивших 26-ю статью российского федерального закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Тогда же молдавский лидер попросил президента России об амнистии для мигрантов, нарушивших 27-ю статью того же закона, которая предусматривает запрет на въезд, если иностранный гражданин ранее был выдворен за пределы РФ в административном порядке. По словам Додона, это коснется сотен тысяч молдавских мигрантов, поэтому он намерен вернуться к обсуждению вопроса.

Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Додон неоднократно заявлял, что Молдавии "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией".

Премьер-министр Молдавии Павел Филип. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер Молдавии выступил за сбалансированные отношения с Россией
При этом в Молдавии продолжается противостояние президента с парламентским большинством и правительством. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду ранее высказался о том, что Додона снова могут временно отстранить от должности, поскольку он не согласится подписать три закона, в том числе тот, который направлен на ограничения трансляции в республике российских телеканалов.

Сотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста, требующие отставки правительства, в Кишиневе. 26 августа 2018
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Что случилось в Молдавии и почему виновата Россия
Помимо закона, затрагивающего российские медиа, президент выступает против празднования 9 мая Дня Европы и передачи территории бывшего республиканского стадиона в Кишиневе под строительство нового здания посольства США.

В 2017 году парламент принял законопроект по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена.

В конце июля этого года парламент утвердил новый аудиовизуальный кодекс, который также предусматривает ограничения для российских телеканалов. Президент заявил, что не будет утверждать закон, но не исключает, что это могут сделать без его участия.

Приднестровье

Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Молдавия намерена выставить России счет за "оккупацию" Приднестровья
Глава молдавского парламента Канду на минувшей неделе на встрече с послом России Олегом Васнецовым сказал, что страна заинтересована в развитии отношений с РФ. При этом Канду подчеркнул, что Молдавия выступает за мирное решение приднестровского конфликта в формате "5+2". Он заявил Васнецову о "международных обязательствах" по выводу российских войск с территории Приднестровья.

Ранее Генеральная ассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья. Соответствующий проект резолюции, предложенный Молдавией, был вынесен на голосование 22 июня. Резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14. Еще 83 страны воздержались.

В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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