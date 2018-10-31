Пятимесячный младенец мог быть убит в Колумбии при сатанинском обряде

МЕХИКО, 31 окт – РИА Новости. Пятимесячная девочка убита в Колумбии во время, как полагают местные жители, сатанинского обряда, сообщает портал Notimerica.

Трагедия произошла в одном из муниципалитетов департамента Антиокия. Тревогу подняла мать девочки, которая утром проснулась и не нашла младенца в комнате. Девочку похитили, причем накануне она уже пропадала столь же странным образом, однако затем ее нашли неподалеку от дома живой.

Местное население уверено, что жуткое преступление было совершено сатанистами в канун праздника Хэллоуин, сказал мэр. Власти забрали тело убитой для проведения экспертизы. Ей же подвергнут и мать, чтобы установить, не находилась ли она под воздействием каких-либо препаратов перед похищением ребенка.

Праздник Хэллоуин отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых, который традиционно считается единственным днем в году, когда духи умерших могут вернуться на землю. Наиболее широко празднуется в США и Канаде, в последнее время стал популярным в Европе и России. Среди самых известных традиций праздника — костюмированные вечеринки, участники которых переодеваются в нечисть.