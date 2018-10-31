ТБИЛИСИ, 31 окт – РИА Новости. Вторая по рейтингу телекомпания Грузии "Имеди" переходит на чрезвычайный режим работы перед вторым туром президентских выборов и меняет эфирную сетку, "чтобы не допустить возвращения бывших властей в лице "Единого национального движения", говорится в заявлении на сайте телекомпании.

Владельцем и основателем телекомпании "Имеди" был известный бизнесмен Бадри Патаркацишвили. В ноябре 2007 года после обострения отношений между Патаркацишвили и тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили и его партией "Единое национальное движение" в здание телекомпании ворвались вооруженные полицейские, вещание было прервано. Позднее компания была переоформлена на родственника Патаркацишвили и стала проправительственным каналом.

"Предвыборный период перед вторым туром будет особенно сложным, так как на одной стороне выбора оказалось "Национальное движение". Телекомпания "Имеди" и ее владельцы испытали на себе, что означает, когда "Национальное движение" стоит у власти. Поэтому "Имеди" в предвыборный период меняет эфирную сетку, и мы будем работать для того, чтобы режим не вернулся", — сказано в заявлении.

Телекомпания отмечает, что после 2012 года "Нацдвижение" впервые приблизилось к возможности вернуться.

В воскресенье в Грузии состоялись президентские выборы. За эту должность боролись 25 кандидатов. Согласно результатам обработки 100% бюллетеней, независимый кандидат, экс-глава МИД Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта", набирает 38,64% голосов, ее главный соперник от оппозиции Григол Вашадзе (член партии "Нацдвижение") — 37,74%. Второй тур выборов должен пройти до 2 декабря.