США и Южная Корея создадут рабочую группу для координации усилий по КНДР

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. США и Южная Корея договорились создать рабочую группу для улучшения координации подхода стран по КНДР, заявил журналистам на брифинге заместитель официального представителя госдепа Роберт Палладино.
"Как часть этого, обе страны договорились создать новую рабочую группу, которая бы дальше углубила нашу тесную координацию по дипломатии, по попыткам денуклеаризации, по выполнению санкций и по межкорейскому сотрудничеству, которое бы соблюдало санкции ООН", — сказал представитель госдепа.