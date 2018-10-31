США и Южная Корея создадут рабочую группу для координации усилий по КНДР

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. США и Южная Корея договорились создать рабочую группу для улучшения координации подхода стран по КНДР, заявил журналистам на брифинге заместитель официального представителя госдепа Роберт Палладино.

По его словам, такая договоренность была достигнута в ходе поездки спецпредставителя США по Северной Кореи Стивена Бигана в Сеул на этой неделе. Палладино отметил, что целью визита было обсуждение дипломатических усилия для достижения "окончательной, полной, проверяемой" денуклеаризации КНДР.

"Как часть этого, обе страны договорились создать новую рабочую группу, которая бы дальше углубила нашу тесную координацию по дипломатии, по попыткам денуклеаризации, по выполнению санкций и по межкорейскому сотрудничеству, которое бы соблюдало санкции ООН", — сказал представитель госдепа.