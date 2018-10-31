Власти Новой Зеландии сообщили, когда вступит в силу соглашение о ТТП

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве (ТТП) вступит в силу 30 декабря после того, как необходимые шесть участников договора из 11 завершили ратификационный процесс, сообщается в пресс-релизе на сайте правительства Новой Зеландии.

Новозеландский министр торговли и расширения экспорта Дэвид Паркер заявил, что Австралия уведомила Новую Зеландию, которая является депозитарием договора, о завершении процесса ратификации, отмечается в заявлении на сайте ведомства.

"Это приводит к началу отсчета 60 дней, после чего соглашение вступит в силу и наступит первый цикл снижения тарифов", — заявил Паркер.

Министр отметил, что "1 января 2019 года будет второй цикл снижения тарифов для экспортеров Новой Зеландии на рынки, которые применяют календарный тарифный год". "В случае с Японией второй цикл снижения тарифов придется на 1 апреля 2019 года", — сообщается в релизе.

Отмечается, что еще не ратифицировали соглашение Бруней, Чили, Малайзия, Перу и Вьетнам.

Ранее на прошлой неделе Канада ратифицировала соглашение и присоединилась к Новой Зеландии, Мексике, Японии и Сингапуру.

Первоначальное соглашение о ТТП было подписано в 2016 году. Участниками соглашения были 12 стран: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу. В рамках договора планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Однако в январе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения, после чего оставшиеся 11 стран ТТП сформировали Всеобъемлющее и прогрессивное Транстихоокеанское партнерство (ВПТТП, CPTPP), соглашение о котором было подписано 8 марта 2018 года в Чили.