Власти Новой Зеландии сообщили, когда вступит в силу соглашение о ТТП

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве (ТТП) вступит в силу 30 декабря после того, как необходимые шесть участников договора из 11 завершили ратификационный процесс, сообщается в пресс-релизе на сайте правительства Новой Зеландии.
"Это приводит к началу отсчета 60 дней, после чего соглашение вступит в силу и наступит первый цикл снижения тарифов", — заявил Паркер.
Отмечается, что еще не ратифицировали соглашение Бруней, Чили, Малайзия, Перу и Вьетнам.
Ранее на прошлой неделе Канада ратифицировала соглашение и присоединилась к Новой Зеландии, Мексике, Японии и Сингапуру.
Однако в январе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения, после чего оставшиеся 11 стран ТТП сформировали Всеобъемлющее и прогрессивное Транстихоокеанское партнерство (ВПТТП, CPTPP), соглашение о котором было подписано 8 марта 2018 года в Чили.