Глава МИД Британии заявил, что не знал о планах Эр-Рияда убить Хашукджи

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что ему не было ничего известно о планах Саудовской Аравии убить оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает издание Daily Mail.

По данным издания, Хант в ходе выступления в парламенте заявил, что ему не было заранее известно о планах Эр-Рияда. Тем не менее, он отказался отвечать на вопрос депутата, было ли об этом что-то известно британской разведке.

"Я не обсуждаю вопросы разведки… но мне лично ничего не было заранее известно об ужасном убийстве Хашукджи, и я был шокирован, как, думаю, и все остальные", — заявил Хант.

Ранее издание Sunday Express со ссылкой на источник сообщило, что в разведке было известно, что "что-то происходило" в первую неделю сентября, около трех недель до инцидента с Хашукджи. Источник в разведке заявил, что "эти детали включали в себя первоначальные приказы схватить господина Хашукджи и привезти его назад в Саудовскую Аравию для допроса". Другой высокопоставленный источник сообщил, что британские MI6 посоветовали коллегам из Саудовской Аравии отменить их операцию, но их рекомендация была отклонена.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.